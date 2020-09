Austraalia kiitis heaks mitu uut söeprojekti

Uus-Lõuna-Walesi võimud kiitsid kolmapäeval heaks 3,6 miljardi Austraalia dollarilise (2,19 miljardi eurose) kivisöe vahekihtide gaasi projekti, mis on tekitanud suurt pahameelt kohalikes.

Osariigi peaminister Gladys Berejiklian ütles, et tunneb kergendust, kuna sõltumatu komisjon otsustas anda energiafirmale Santos loa projekt ellu viia. Berejikliani sõnul on gaas keskne osa riigi energiajulgeolekust.

Projekt on oluline osa riigi peaministri Scott Morrisoni plaanist taaskäivitada koroonaviirusest räsida saanud majandus «gaasiküttel».

Plaani järgi puuritakse 850 puurkaevu 95 000 hektarilise ala tuhandele hektarile, teatas Santos ja lisas, et sellega saaks rahuldada umbes poole osariigi gaasivajadusest.

Austraaliast on saanud Venemaa ja Saudi Araabia kõrval üks suuremaid fossiilsete kütuste eksportijaid, seda hoolimata asjaolust, et Austraalia on iseäranis tundlik kliimamuutuse mõjudele.