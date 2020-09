Saksamaal on perepeo järel koroonakarantiinis ligi tuhat inimest

Tänaseks on tuvastatud, et peol osalenutest ja nendega hiljem kokku puutunud inimestest vähemalt 45 on koroonaviirusesse nakatunut, ent ligi tuhat inimest on kokkupuutute tõttu nakatunutega karantiinis, vahendas avalik-õiguslik ringhääling WDR. Bielefeldis elab 334 000 inimest.