Kogu maailmas on Covid-19 tänase seisuga nõudnud vähemalt 1 012 093 inimelu, nakatunuid on tuvastatud rohkem kui 33 miljonit. Ainuüksi viimase ööpäeva jooksul suri kogu maailmas 5653 koroonaviirusega nakatunut.

Haiguspuhangu algusest alates on Lätis tehtud 320 018 koroonaviiruse testi, millest 1824 on osutunud positiivseks. Viirusest on paranenud 1307 inimest, surnud 37. Haiglaravil on praegu 19 koroonapatsienti, kellest 18 sümptomid on mõõdukad ja ühel tõsised.