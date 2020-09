Tsihhanovskaja alustas Valgevene varivalitsuse moodustamist

Paganjaila oli kaitsja paljudes Valgevene inimõigusasjades, sealhulgas ajakirjanike Pavel Šeremeti ja Dzmitrõi Zavadski tapmise asjas, ning ta on üle 20 aasta olnud Valgevene Helsingi komitee esimees. Aljahnovitš on majanduse ja majandusreformide analüüsikeskuse CASE-Belarus asepresident.

Tema pressisekretär Ganna Krassulina selgitas Interfaxile, et jutt on Tsihhanovskaja meeskonna moodustamisest: «See on vastus küsimusele, kas Svjatlana Tsihhanovskaja on üksik inimene või tal on meeskond? Kui tal on meeskond, siis kes sellesse kuulub?» sõnas ta.