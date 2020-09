EL kritiseerib õigusriigiraportis Poolat ja Ungarit

Brüsseli ja Budapesti suhted on õigusriigi käsitlusele põrgates viimasel ajal teravnenud.

Eile nõudis peaminister Viktor Orbán Euroopa Komisjoni asepresidendi Věra Jourová tagasiastumist seoses tema kriitikaga Ungari suunal, ja teatas, et Budapest peatab poliitilised kontaktid asepresidendiga.

Budapest ja tema liitlane Varssavi on demokraatia ja rände küsimustes juba mõnda aega Büsseliga sõdinud. Orbáni süüdistatakse opositsioonilise meedia tagakiusamises ja välisriikidest rahastatavate ülikoolide sulgemises.

Teisipäeval nõudis Orbán, et Jourová astuks tagasi Saksa ajalehele Der Spiegel Ungari kohta tehtud avalduse eest.

«Härra Orbánile meeldib öelda, et ta ehitab illiberaalset demokraatiat,» ütles Jourová lehele. «Ma ütleksin: ta ehitab haiget demokraatiat.»

Jourová ütles Orbáni kriitikat kommenteerides AFP-le, et ei soovi laskuda isiklikesse rünnakutesse.

«Aga ma tahan ühe asja kindlalt tagasi lükata: me ei solvanud ungari rahvast,» rõhutas ta ja kinnitas, et austab neid ja nende valikuid.

«Aga see ei tähenda, et me ei peaks, vajaduse korral ka kriitiliselt, rääkima valitsuste ja nende valitud esindajate tegudest.»