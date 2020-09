Trump selgitas seisukohti Proud Boysi osas

«Ma ei tea, kes need uhked poisid on, kuid igal juhul peavad nad kõrvale hoidma ja laskma korrakaitsjatel oma tööd teha,» ütles Trump.

Presidendi väljaütlemisi on meedias juba varemgi korduvalt tõlgendatud toetusena taolistele rühmitustele, mille liikmed on enamasti väga hästi relvastatud. Ühtlasi on Trumpile ette heidetud, et ta pole paremäärmuslasi otseselt hukka mõistnud ja peab tõeliseks probleemiks hoopis vasakäärmuslaste organisatsioone.