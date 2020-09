Brasiilia president sarjas Bideni väljaütlemisi vihmametsade teemal

«Riigipeana, kes on muutnud Brasiilia ja USA suhted pärast aastakümneid Ühendriikide vastaseid valitsusi paremaks, kui need on iialgi varem olnud, on mul raske mõista nii katastroofilist ja tarbetut deklaratsiooni,» ütles Bolsonaro.

«Milline häbi, härra John Biden! Milline häbi!» lisas ta eksides endise asepresidendi eesnime kirjutamisega suhtlusvõrgustikus Twitter.

Biden rääkis debatis vihametsade hävitamisest ja lubas selle takistamiseks samme astud.

«Brasiilia vihmametsi hävitatakse. Ma koondan kokku maailma riigid ja tagan, et me saame kokku 20 miljardit USA dollarit. Ja siis ma ütlen, et siin on 20 miljardit. Lõpetage metsa hävitamine. Ja kui te seda ei tee, siis on sellel märkimisväärsed majanduslikud tagajärjed,» rääkis Biden.

Bolsonaro tuli juba nädalapäevad tagasi ÜRO Peaassambleel peetud kõnes välja väitega, et Amazonase vihmametsa hävitamise jutud ei vasta tõele ning Brasiiliast on saanud jõhkra rahvusvahelise laimukampaania ohver.

Parempoolset kliimaskeptikut Bolsonarot kritiseeritakse ÜRO suurkogul juba teist aastat järjest ulatuslike põlengute tõttu, mis hävitavad maailma suurimat vihmametsa.

Sel aastal olid lisaks Amazonast laastavatele tulekahjudele erakordselt laialdased põlengud ka maailma suurimal troopilisel märgalal, mis on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Bolsonaro sõnul ei ole leekidest põhjustatud keskkonnakahju kuigi suur ning tema valitsust rünnatakse alusetult.

«Me oleme Amazonast ja Brasiilia märgalasid puudutava äärmiselt jõhkra desinformatsioonikampaania ohvrid,» ütles Bolsonaro videokõnes Peaassambleele.

«Kõik teavad, et Brasiilia Amazonas on tohutult rikas. See seletab rahvusvaheliste institutsioonide toetust sellele kampaaniale, mille taga on hämarad huvid.»

Bolsonaro lisas, et Brasiiliat ründavate rahvusvaheliste institutsioonidega on mesti löönud ebapatriootlikud Brasiilia organisatsioonid, kelle eesmärk on õõnestada valitsust ja kahjustada riigi mainet. Presidendi sõnul on tulekahjud süüdanud alepõllundust viljelevad põliselanikud.

Ökoloogid ütlevad, et kõige taga on põllumajanduslik suurtootmine ja ulatuslik maaga spekuleerimine Amazonas piirkonnas, kus põllumaad saadakse sageli nii, et mets lükatakse buldooseriga kokku ja pannakse põlema.

Bolsonaro on teinud ettepaneku võtta rohkem Amazonase maad põllumajanduse ja kaevanduste tarbeks.

2019. aastal, kui Bolsonaro oli esimest aastat ametis, suurenes Amazonase metsade raadamine 85,3 protsenti, ulatudes 10 123 ruutkilomeetrini, mis on peaaegu Liibanoni suurune ala.