Kreeka otsib ELilt toetust kõnelusteks Türgiga

Euroopa Ülemkogu president Charles Michel hoiatas teisipäeval, et blokk kaalub sanktsioone Türgi vastu, kui see ei osale pingete leevendamises «konstruktiivselt».

«Aeg on käes diplomaatiaks,» ütles Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis kolmapäeval oma valitsuskabinetile.

Pompeo ütles teisipäeval, et toetab jõuliselt dialoogi Türgi ja Kreeka vahel.

«Eeldades, et Türgi kavatseb kurssi muuta ja lõpuks aktsepteerib Haagi kui varianti, siis sellel oleksid teatud eelised – samuti kohustus teha teatud küsimustes kompromisse –selles mõttes, et pinged on kestnud liiga kaua ja Türgi muutub üha rohkem, mitte vähem, agressiivseks,» ütles Euroopa poliitika õppejõud Kostas Lavdas Ateena Panteion ülikoolist.