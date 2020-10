Gaasirünnak tipnes sellega, et pihta sai ka läheduses murul koeraga mänginud viieaastane tüdruk, kellele kutsuti kiirabi. Kiirabi saabumise ajaks muidugi gaas juba lahtus, kuid miilitsa tegevus on muidugi märgiline. Jõustruktuuride inimestel on Valgevenes närvid üsna läbi. Paistab, et nad kardavad kohati rohkem, kui asi väärt on ning varem või hiljem võib see väga kurvalt lõppeda.