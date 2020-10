Prantsusmaa paneb punkti metsloomade vangistusele

Keskkonnaminister Barbara Pompili ütles pressikonverentsil, et karude, tiigrite, lõvide, elevantide ja teiste metsloomade kasutamine rändtsirkustes lõpeb eelolevail aastail.

«Aeg on avada uus ajastu meie suhetes (mets)loomadega,» ütles ta. «Käes on aeg, mil meie esivanematelt päritut lummus metsloomade vastu ei peaks tähendama seda, et loomad lõpetavad vangistuses.»