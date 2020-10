Navalnõi: minu mürgitamise taga on Putin

«Kinnitan, et selle teo taga on Putin, ma ei näe mingisugust muud selgitust,» lausus ta Saksa nädalakirjale Der Spiegel, mis avaldas osa intervjuust täna oma veebilehel.

Navalnõi lubas, et naaseb Venemaale nii pea kui ta on täielikult tervenenud.

«Mitte naasemine tähendaks, et Putin saavutas oma eesmärgi,» ütles Navalnõi ajakirjale Der Spiegel. «Ma ei tee Putinile seda kingitust, et jätan Venemaale naasmata.»

«Sa ei tunne valu, aga sa tead, et oled suremas,» sõnas Navalnõi. «Isegi kui miski sulle haiget ei tee, tunned, et see ongi lõpp. Selline närvimürk ründab su närvisüsteemi nagu DoS-rünne (teenusetõkestamise rünne) ründab arvutit - see on ülekoormus, mis su murrab.»