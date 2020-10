EL alustas Ühendkuningriigi suhtes rikkumismenetlust

«Täna hommikul otsustas komisjon saata Suurbritanniale ametliku märgukirja. See tähistab ametliku rikkumismenetluse algust,» ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. «Suurbritannial on täna saadetud kirjale vastamiseks aega üks kuu.»

Märgukirja aluseks on Ühendkuningriigi valitsuse poolt 9. septembril avaldatud Ühendkuningriigi siseturu seaduse eelnõu, mille Briti parlamendi alamkoda sel teisipäeval heaks kiitis. Seadus liigub nüüd edasi parlamendi ülemkotta, kus see võib kohata vastuseisu, kuid pigem arvatakse, et seadus jõustub siiski lähinädalatel.

Euroopa Komisjoni sõnul rikub seaduseelnõu jämedalt Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli, kuna võimaldab Ühendkuningriigi ametiasutustel eirata Euroopa Liidust väljaastumise lepingust tulenevate protokolli sisuliste sätete õiguslikku mõju.

Peaminister Boris Johnsoni sõnul luuakse seadusega «turvavõrk» ELi väidetava katse eest kehtestada tollid ÜK-sisesele kaubandusele ja peatada toidu liikumine Põhja-Iirimaa ja ülejäänud riigi vahel. Valitsus on seejuures tunnistanud, et seadus läheb vastuollu rahvusvahelise õigusega.

Brexiti-ettevalmistusi juhtiv Briti minister Michael Gove ütles, et seadus on eluliselt tähtis tagamaks sujuva kaubanduse Inglismaa, Šotimaa, Walesi ja Põhja-Iirimaa vahel.

Vaatamata Euroopa Liidu taotlustele ei võtnud Ühendkuningriigi valitsus seaduseelnõu vaidlusi tekitanud osi tagasi, märkis komisjon oma tänases avalduses.

«Väljaastumislepingu artiklis 5 on sätestatud, et liit ja Ühendkuningriik peavad võtma kõik asjakohased meetmed, et tagada väljaastumislepingust tulenevate kohustuste täitmine, ning et nad peavad hoiduma kõigist meetmetest, mis võiksid nende eesmärkide saavutamist ohustada. Mõlemad pooled on kohustatud tegema väljaastumislepingust tulenevate ülesannete täitmisel heas usus koostööd,» ütles komisjon avalduses.