Viin võitleb gripi vastu vaktsiinitrammiga

Vaktsiinitrammi esitleti täna ja see on osa meetmetest, millega püütakse ära hoida haiglate kriitiline täitumine talvel, kui koroonaviiruse mõju võib olla ennustamatu.

Ta lisas, et Viin on hankinud 400 000 vaktsiini, et katta umbes 25 protsenti elanikkonnast. Juba praegu on umbes 42 000 viinlast andnud märku soovist lasta end vaktsineerida, teatas Kronen Zeitung.