Välismaa lühiuudised

Türgi valitsust süüdistatakse koroonapuhangu tegeliku ulatuse varjamises, sest tervishoiuministeeriumi teatel sisaldavad iga päev avaldatavad nakatumise andmed vaid sümptomitega patsiente, mitte kõiki positiivse proovi andnud inimesi. Tervishoiuminister Fahrettin Koca tunnistas kolmapäeva õhtul toimunud pressikonverentsil, et Türgi on alates 29. juulist teatanud haiglates või kodus viibinud koroonapatsientide arvu. Asümptomaatilisi koroonapositiivseid igapäevased nakatunute arvud ei sisalda, nii ei ole võimalik ka teada saada, kui laialt on Covid-19 riigis levinud.