Kindral Cavoli: õppustega tuleb jätkata

Üks põhilisi küsimusi seoses USA maavägedega Euroopas on nende võimalik äraviimine ja ümberpaigutamine Saksamaalt. Kui suur osa neist plaanidest nüüdseks teile teada on?

Ma pole kindel, kas see on suurim küsimus, millega USA maavägi Euroopas silmitsi seisab. Oleme silmitsi paljude küsimustega kogu aeg.

Meie vägede hoiakut tuleks esiteks mõista üleüldise Euroopa väehoiaku trajektoori kontekstis. Meil on Euroopas märkimisväärselt rohkem sõdureid, kui oli aastal 2014. Siis liigutasime Euroopasse väga kiiresti väga palju sõdureid ning nad läksid mõningatel juhtudel sinna, kuhu said, selle asemel et liikuda täpselt sinna, kuhu me tahtsime. Mis tähendab, et nüüd on aeg asju üle vaadata ja optimeerida.