Leedu president: dialoog Venemaaga ei saa olla ühesuunaline liiklus

«Ma olen ka dialoogi pooldaja – dialoog on alati parem kui kaklus, kuid dialoog peab rajanema õiglastel reeglitel,» märkis Leedu liider, meenutades, et arutas seda teemat äsja Vilniust külastanud Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga.

«Kui mõtlen säärastest juhtumitest nagu Navalnõi mürgitamine, on mul väga veider deja vu tunne – meenuvad Anna Politkovskaja ja Boriss Nemtsov, meenub Kara-Murza ning need nimed näitavad, et režiim ei ole valmis järgima demokraatlikke reegleid ja et režiim kasutab 20. sajandi meetodeid,» lausus president.