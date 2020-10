Québeci peaminister: COVID-19 olukord provintsis on kriitiline

«Olukord Québecis on kriitiline,» ütles Legault, märkides, et viimastel päevadel on koroonaviirusest põhjustatud haigus nõudnud 16 inimese elu.

«Võrreldes augusti keskpaigaga oleme läinud 50 uuelt juhtumilt päevas 900 juhtumini, sajalt hospitaliseerimiselt 275-ni,» ütles kaheksa miljoni elanikuga provintsi valitsusjuht.

38 miljoni elanikuga Kanadas on uute nakatumiste arv tõusnud viimase nädala jooksul keskmiselt 1572-ni ööpäevas, ütles kõrgeim tervishoiuametnik Theresa Tam, võrreldes olukorda mai algusega, kus see näitaja oli 1797.

Umbes 80 protsenti uutest nakatumistest on registreeritud Québeci ja Ontario provintsis, ütles Tam, märkides, et ka hospitaliseerimist vajavate koroonahaigete arv on tõusuteel.

Ligi 15 miljoni elanikuga Ontario teatas neljapäeval 538 uuest nakkus- ja kolmest surmajuhtumist.

«Eile modelleeritud andmed olid äratuskellaks,» ütles Ontario peaminister Doug Ford, prognoosides, et nakatumiste arv võib oktoobris tõusta tuhande juhtumini ööpäevas.

Québec on taaskehtestanud Montréali ja Québeci linnas uuesti piirangud COVID-19 leviku tõkestamiseks.

Baarid, restoranid, kontserdimajad, kinod ja raamatukogud on suletud oktoobri lõpuni.

Inimestel on keelatud oma kodus külalisi vastu võtta ning vabaõhuüritused on praktiliselt keelatud.

«Ma saan aru, et need meetmed on rasked paljudele inimestele,» ütles Legault ja rõhutas, et need on vajalikud «vähendamaks nakatunud inimeste ja surmade arvu».