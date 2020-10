Mehhiko kohus toetas ekspresidentide üle kohtumõistmise referendumit

López Obradori taotletud «rahvakonsultatsiooni» sihtmärkideks on Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón ja Enrique Peña Nieto, kelle ametiajad jäid vahemikku 1988-2018.

Vasakpopulist López Obrador, kes tuli 2018. aastal võimule lubadusega ohjeldada ulatuslikku seadusrikkumist, on süüdistanud oma eelkäijaid «rikkuse ulatuslikus kontsentreerimises, tohutus kahjus riigikassale, riigi varade erastamises ja ulatuslikus korruptsioonis».

Mehhiko seaduste kohaselt on presidendil õigus taotleda referendumit ja ülemkohus peab otsustama, kas see on vastavuses põhiseadusega.