Euroopa Liit lisas sanktsioonide loetellu Kertši taristuga seotud isikud

«Tervitan Euroopa Liidu sanktsioonide loetelu täiendamist. Ühtne ja selge EL-i poliitika Ukraina suunal kinnitab veelkord seda, et me ei tagane Ukraina territoriaalse terviklikkuse eest seismisest,» rõhutas välisminister Reinsalu. «Sanktsioonipoliitika on meie selgeks vastuseks Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele.»