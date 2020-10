Poola sukeldujate ühing Baltictech loodab, et laevavrakk toob päevavalgele maailma aastakümneid painanud Merevaigutoa saatuse.

«Oleme vrakki otsinud alates eelmisest aastast, mil avastasime, et Läänemere põhjas võib lebada kõige huvitavam ja seni avastamata lugu,» ütles sukelduja Tomasz Stachura. «See on praktiliselt täielikult ühes tükis. Selle sisemusest avastasime sõjaväe sõidukeid, portselani ja hulgaliselt kaste, mille sisu on endiselt teadmata.»