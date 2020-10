Eesti lähiriikides kasvab nakatunute arv hoogsalt

Kokku on riigis tuvastatud 4956 nakkusjuhtumit, haigust põeb praegu 2378 inimest ning terveks on saanud 2466 inimest. Haiguse tagajärjel on Leedus seni surnud 93 inimest ning 19 koroonaviiruse patsienti on surnud kaasuvate haiguste tagajärjel. Isolatsioonis viibib hetkel 26 602 inimest.