Täna koroonaviirusega nakatumisest teatatud USA president Donald Trump on arstide sõnul oma kõrge vanuse ja ülekaalulisuse tõttu riskigrupis.



USA president teatas täna Twitteris, et nii tema kui abikaasa Melania on nakatunud koroonaviirusega.

CNN märkis oma analüüsis, et Covid-19 diagnoos on suurim terviseoht, mis üht viimastel aastakümnetel ametis olnud USA presidenti ohustanud on. Telekanali teatel kaalub Trump viimaste terviseandmete kohaselt 110 kilogrammi, mis tema pikkust arvestades tähendab, et ta on ülekaaluline.

Arstide sõnul tähendab Trumpi kõrge vanus ja ülekaalulisus, et tal on suurem risk põdeda haigust raskelt ja seista silmitsi tüsistustega, kirjutas The Guardian.

Märtsis meditsiiniajakirjas The Lancet avaldatud uuringust selgus, et kui koroonaviirusega nakatunute üldine suremusmäär on 1,4 protsenti, siis vanematest kui 70-aastastest sureb 8,6 protsenti. Uuringus tugineti Hiina andmetele.

Melbourne'i Püha Vincent'i haigla intensiivraviarst Barry Dixon ütles, et Trumpi puhul suureneks risk siis, kui tal kujuneks viirusega nakatumise tulemusel välja kopsupõletik.

«Peamised riskifaktorid Trumpi jaoks on tema vanus ja tõsiasi, et ta on ülekaaluline, ja need on tõsised riskifaktorid,» sõnas Dixon The Guardianile.