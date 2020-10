Ratas arutas öösel Macroniga oma Pariisi-reisi

Eesti peaminister ja Prantsuse president rääkisid viimati omavahel juttu täna öösel Brüsselis, päras ülemkogu istungi lõppu.

Ratase kinnitusel arutasid nad tema eelseisvat külaskäiku Pariisi, mis on plaanitud käesoleva aasta lõppu juhul, kui olukord koroonaviirusega vähegi lubab.

«Ma ütleksin, et suhted Eesti ja Prantsusmaa vahel on väga tihedad ja positiivsed. Kui me vaatame viimaseid aastaid, on need suhted ainult kasvanud,» rääkis Ratas Postimehele.

Ratase sõnul algab kõik sellest, et suhted tema ja Macroni vahel on head. «Teiseks on Prantsusmaa olnud üks, kes on Eesti mõtteid toetanud kogu aeg digitaalsete teemade fookusse toomisel ja arendamisel,» jätkas ta.

«Kui rääkida meie riikide kahepoolsetest suhetest, siis Prantsusmaa on olnud korduvalt NATO eelpaigutatud pataljoni raames Eestis ja on tulemas järgmisel aastal tagasi,» jätkas Ratas. «Meil on koostöö Malis Barkhane missiooni osas.»

Prantsuse kontingent oli viimati Tapal mullu. Nad täidavad brittide juhitava NATO pataljoni väiksema partneri rolli üle aasta vaheldumisi taanlastega.

Praeguse seisuga on Eesti jätkuvalt ainus Euroopa riik, kes osaleb koos Prantsusmaaga nende tähtsaimal sõjalisel välismissioonil Barkhane Saheli piirkonnas. Tänavu suvel lisandusid Gaos teenivale Scoutspataljoni sõduritele ka Eesti eriväelased Mali kaitseväelasi koolitavas rakkerühmas Takuba.

«Välissuhtlus on alati tähtis. Minu arvates on hästi oluline, et me hoiaksime ja arendaksime välispoliitikat. Kui tulevad sellised täiesti valeväited meediasse, siis loomulikult see teeb tuska,» kommenteeris Ratas väiteid, justkui viitaks asjaolu, et Macron külastas sel nädalal Lätit ja Leedut, aga mitte Eestit, sellele, et Élysée paleele ei meeldi Tallinnas võimul olev valitsus.

«Aga mul on hea meel, et ka Prantsusmaa president ise puudutas kolme Balti riiki, sealhulgas Eestit, eileõhtusel pressikonverentsil, kui ülemkogu lõppes. Ta ju ütles, et käis Eestis 2017. aastal (seoses eesistumisega korraldatud ELi liidrite digitippkohtumisel, toim). See oli ka põhjus, miks ta see kord käis Lätis ja Leedus,» märkis Ratas.