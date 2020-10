Trump julgustab isehakanud vaatlejaid

Teisipäeval kogunes Philadelphia eelhääletamispunktidesse grupp Trumpi kampaaniaga seotud vabatahtlikke, et telefonikaameratega sealseid protseduure jälgida. Valimisametnikud palusid neil lahkuda, sest kohalikud seadused keelavad pildistamise valimispunktides.

Trump väitis teisipäeval teledebatis, et Philadelphias toimuvad halvad asjad, märkides ekslikult, et linnas takistati valimisvaatlejate tööd. Tegelikult ei ole Pennsylvanias veel valimisjaoskonnad avatudki ning presidendi toetajad kogunesid ette teatamata punktidesse, kus on võimalik taotleda ja esitada eelhääletussedeleid.