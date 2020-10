Mehhiko viib sõjaväe lõunapiirile migrandikaravani tõkestama

Tuhanded peamiselt Hondurasest pärit migrandid liiguvad läbi Guatemala, et suunduda Mehhiko kaudu USA-sse vaid mõni nädal enne pingelisi valimisi, mille üheks võtmeküsimuseks on ränne.

«See näib meile väga veider. On väga imelik, et see karavan hakkas liikuma Ühendriikide valimiste eelõhtul,» lausus López Obrador ajakirjanikele.

«See on seotud Ühendriikide valimistega. Mul ei ole teada kõiki üksikasju, kuid märgid näitavad, et see on korraldatud selle sihiga,» lisas ta.

Peamiselt noortest meestest migrandid tulvasid koroonaviiruse pandeemia piirangutest hoolimata Hondurasest üle piiri Guatemalasse.

Paljud neist ei kandnud näomaske. Osa migrantidest naasis kodumaale, kui Guatemala valitsus andis korralduse nad kinni pidada ja deporteerida.

Mehhiko paigutab piirile sadu sõjaväelasi ja immigratsiooniametnikke, et takistada karavanil riiki siseneda, ütles kõrge valitsusametnik.

«Neil ei õnnestu (piiri) ületada,» lausus Mehhiko rändeameti juht Francisco Garduno.

Garduna sõnul peavad migrandid austama immigratsiooniseadusi.

López Obrador kinnitas siiski, et Mehhiko soovib vältida vastasseisu karavaniga.

Viimastel aastatel on tuhanded Kesk-Ameerika migrandid sisenenud suurtes rühmades Mehhikosse eesmärgiga jõuda USA piirile.

Trump on ähvardanud Mehhikot karmide tollitariifidega, kui see ei püüa jõulisemalt takistada dokumentideta migrantide liikumist. López Obrador on seejärel paigutanud riigi piiridele umbes 26 000 sõdurit.

Mehhiko vasakpopulistist riigipea on püüdnud säilitada häid suhteid Trumpiga, hoolimata viimase Mehhiko-vastasest retoorikast, ning tegi pärast ametisseastumist oma esimese visiidi Ühendriikidesse.

Presidendi sõnul on Mehhiko teinud kõik, et mitte mässida end USA valimiskampaaniasse. «Sellest hoolimata ei lõpeta nad selle teema tõstatamist debatis,» tõdes ta.

Trumpi administratsioon teatas neljapäeval, et võtab järgmisel aastal vastu rekordiliselt vähe ehk 15 000 põgenikku.