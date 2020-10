USA presidendi sõnul tunneb ta ennast palju paremini

Trump avaldas ühtlasi lootust, et saab kiiresti tööle naasta ja kampaaniaga jätkata.

«Ma tulin siia, sest ei tundunud ennast hästi. Nüüd ma tunnen ennast palju paremini. Teeme kõvasti tööd, et saaksin tööle naasta ja kampaaniaga jätkata,» rääkis Trump videos, mis on ilmselt filmitud Walter Reedi sõjaväehaiglas.

«Eks vaatame, mis järgmise paari päeva jooksul juhtub, see vist on see tõeline test,» jätkas riigipea.