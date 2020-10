Arstid: Trump võidakse juba esmaspäeval haiglast välja lubada

«Sestpeale, kui me viimati rääkisime, on president jätkanud paranemist. Nii nagu iga haigusega, on teel tõusud ja mõõnad,» ütles Trumpi arst Sean Conley, andes uue hinnangu 74-aastase presidendi tervislikule seisundile.

Conely kinnitas, et Trumpile anti reedel lisahapnikku. Ta ütles ka, et Trumpi raviti steroididega, mida antakse rasketele koroonahaigetele.

Ta ütles, et ei tundnud end haiglasse minnes hästi, kuid nüüd on enesetunne palju parem. Ta möönis, et lähipäevad on tõenäoliselt tõsine väljakutse ning saab näha, mis nende ajal juhtub.