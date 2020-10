FOTOD ⟩ Miilitsajõud kasutasid Minskis veekahurit ja võtsid kinni protestijaid

Inimõiguslaste teatel on Minskis, Grodnas, Vitsebskis ja Brestis meeleavaldustel kinni võetud üle 110 inimese.

Portaali Nexta andmetel on Lukašenko vastaste vastu algatatud üle 250 kriminaalasja.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell taunis pühapäeval Valgevene välisministeeriumi nõudmist, et Leedu ja Poola vähendaksid oma diplomaatilist personali Minski saatkondades. «Valgevene võimude nõudmine Poolale ja Leedule kutsuda tagasi oma suursaadikud ja märkimisväärselt vähendada oma diplomaatilist esindatust Minskis on alusetu ja kahetsusväärne. See läheb vastuollu dialoogi loogikaga ning viib Minski võimude edasise isolatsioonini,» ütles Borrell Brüsselis tehtud avalduses.