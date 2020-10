USA presidendi sõnul õppis ta haigestudes viiruse kohta palju

«See on olnud tõeline kool ja mitte kool, kus raamatuid loetakse. Ma saan nüüd asjast aru,» sõnas Trump.

Meediakanalite info kohaselt lahkus president korraks haiglast, et oma toetajaid tervitada ja naasis seejärel. Maski kandev Trump lehvitas haigla juurde kogunenud toetajatele möödasõitvast autost.

Enne seda avaldas president suhtlusvõrgustikus Twitter kõnealuse video, milles ühtlasi hoiatas, et teeb väikese üllatusvisiidi.

«Mõtlesin, et teeme väikese üllatuse tänaval viibivatele patriootidele. Nad on seisnud väljas pikka aega ja armastavad meie riiki,» rääkis riigipea.

«Sestpeale, kui me viimati rääkisime, on president jätkanud paranemist. Nii nagu iga haigusega, on teel tõusud ja mõõnad,» ütles Trumpi arst Sean Conley, andes uue hinnangu 74-aastase presidendi tervislikule seisundile.