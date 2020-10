Kuigi presidendi meeskond teatas eile, et reedel hingamisraskustega haiglasse toimetatud Trump on piisavalt paranenud, et võib-olla juba tänase jooksul haiglast lahkuda, pahandasid arstid, et president rikkus lühikese sõiduga oma enda administratsiooni välja töötatud avaliku tervishoiu juhiseid ja ohustas oma salateenistuse töötajaid.