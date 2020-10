WHO: koroonaviirusse võib olla nakatunud kümnendik maailma elanikest

Ryan ütles WHO 34-liikmelise juhatuse koroonaviirusele pühendatud eriistungil, et andmed nakatumise kohta kõiguvad suuresti linna- ja maapiirkondade ning erinevate inimrühmade vahel, kuid kokkuvõttes tähendab see, et «valdav osa maailmast on endiselt ohus». Ryan lisas, et pandeemia jätkab arenemist, kuid olemas on rohud nakatumise vähendamiseks ja elude päästmiseks.