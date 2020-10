Kamtšatka poolsaare juures on surnud sajad mereloomad

Greenpeace kirjeldab, kuidas meri poolsaare lähedal on muutnud värvi ja lõhna ning kuidas sajad mereelukad alates hüljestest ja kaheksajalgadest kuni merisiilikuteni on surnuna piirkonna mustadele liivarandadele uhutud.

Piirkonna lahtedest ja randadest võetud proovidel on näha lubatust kõrgemat fenooli ja naftatoodete taset, teatasid kohalikud võimud.

Eksperdid uurivad, kas see on seotud mürgiste ainete lekkega, ütles esmaspäeval kuberner Vladimir Solodov.

Meresaaste tuli ilmsiks läinud kuul, kui kohalikud surfarid teatasid kipitavatest silmadest ja ütlesid, et vesi on muutnud värvi ja hakanud lehkama.

Solodovi sõnul on sukeldujad kinnitanud mereolendite suremist ja saaste näib olevat levinud suurele alale.

Greenpeace'i teatel on võetud ühendust riigi keskkonnaametite, relvajõudude ja peaprokuratuuriga, et asja kiiremas korras uurima hakataks.

Prokurörid ja uurijad on teatanud, et kontrollivad, kas toime on pandud kuritegu.