Kariņši sõnul ei kaalu Läti veel uue eriolukorra kehtestamist

Kariņš märkis, et praeguses olukorras on kaks võimalikku teguviisi: kas piirata taas majandustegevust ja inimeste liikumist, või jätkata võimalust mööda töötamist täiendavate ohutusmeetmetega, nende seas suhtlusvahemaa, kätepesu ja näomaskid.

«Kui me sellest kõigest kinni peame, on viirusel palju keerulisem ellu jääda ja see ei levi nii kiiresti,» ütles Kariņš.