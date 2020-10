Antwerpen on suuruselt Euroopa teine kaubasadam peale Rotterdami. See on peamine värav kokaiinilastidele, mida tuuakse Euroopasse Lõuna-Ameerikast. Tavaliselt tuuakse narkootikume sisse peidetuna puuviljade vahele või kaubakonteinerite seinte sees. Peamiselt tuuakse ebaseaduslikku kaupa Brasiiliast, Ecuadorist ja Kolumbiast.