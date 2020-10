Rootsi parempopulistid tahavad muuta Estonia hauarahu seadust

«Estonia katastroof on paljudele rootslastele isiklik trauma, aga see on ka rahvuslik trauma, mis on nüüd uuesti ellu äratatud. Asja haldamine 1990. aastatel jättis üksjagu soovida ning nüüd peaks valitsus kasutama võimalus asjad korda ajada,» selgitas samuti partei esitatud ettepanekule alla kirjutanud Rootsi Demokraatide esimees Jimmie Åkesson tekstsõnumis ajalehele Aftonbladet.