Euroopa Kohus tunnistas Sorose ülikooli keelu ebaseaduslikuks

2007. aastal CEU juhatuse esimehe kohalt lahkunud Soros toetab Ungaris paljusid kodanikuühiskonna ja demokraatiat toetavaid algatusi, mis on Orbáni konservatiivse ja üha autoritaarsemaks muutuva valitsuse suhtes kriitilised.

Euroopa Komisjon andis Ungari selle seaduse pärast kohtusse ja kohus langetas täna otsuse, et Ungari ei ole täitnud endale Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) võetud kohustusi.

Otsuses leiti, et Ungari ei oleks tohtinud diskrimineerida CEU töötajaid nõudega, et ülikool pakuks oma koduriigis, milleks on USA, samas mahus aineid ja kursusi nagu Budapestis.