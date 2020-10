EL andis septembris Valgevenele pea miljoni euro eest seiredroone

Julgeolekukoostöö on ilmses vastuolus EL-i hääleka toetusega Valgevene demokraatialiikumisele.

Opositsiooniaktivistid kardavad, et droone hakatakse kasutama nende vastu: protestijate tuvastamiseks, mis toob kaasa vahistamise.

Iga droon on varustatud foto- ja videoaparatuuriga, mis võimaldab saada tegevuskohast kvaliteetse pildi, aidates nii oluliselt kaasa kriminaalasjade uurimisele, lisab komitee.

Leedu sõnul anti droonid Valgevenele septembris üle lepingu tõttu. Vilnius on aga peatanud alates 9. augustist, kui protestid puhkesid, kõik Valgevene-EL-i ühisprojektidega seotud maksed.

«Leedu programmijuhtidelt saadud info põhjal on kergdroonid üle antud, kuid neid ei ole veel kasutusele võetud,» teatas välisteenistus EUobserverile ja lisas, et protestijate vastu ei saa neid igatahes kasutada.

«Tehniliste parameetrite tõttu ei ole neid droone võimalik kasutada isikute tuvastamiseks, sest need on mõeldud suurema kuriteopaiga uurimiseks.»

Läti, Leedu ja Valgevene sõnul on aga võimalikud ka teistsugused rakendused.

Neist on abi ka inimese põhjustatud ja loodusõnnetuste uurimiseks, liiklusõnnetuste puhul ja metsa eksinud inimeste otsimiseks, ütles Valgevene kohtuekspertiisikomitee.

«Me loodame, et droone kasutatakse eesmärgipäraselt,» ütles Leedu diplomaat.

«Vabandused, et need ei ole politsei, vaid kohtuekspertiisi droonid, on haletsusväärsed... Kas neil (EL-il) ei ole üldse mõistust ega südametunnistust?»