Itaalia valitsus leevendas Salvini ranget rändeseadust

Vasaktsentristlik koalitsioonivalitsus oli eelmisel aastal võimule tulles lubanud Salvini karmid seadused üle vaadata. Nende seaduste alusel oli siseministril võimalik keelata Vahemerelt päästetud põgenikke Itaalias maale toomine, mistõttu on inimõiguslased neid teravalt kritiseerinud.

«Üks müür sai Itaalias lõhutud. See võttis aega, natuke liiga palju aega, aga Salvini niinimetatud julgeolekumäärusi ei ole enam,» ütles valitsusse kuuluva Demokraatliku Partei minister Giuseppe Provenzano.

Parempopulistliku Liiga esimees Salvini võttis siseministrina sisserännu peatamise oma peaülesandeks. See kasvatas tublisti tema populaarsust rahva hulgas, sest Itaalia on Aafrikast üle Vahemere saabuvate põgenike ja migrantide peamine värav Euroopasse.

Ta tegi lõpu kaheaastastele «humanitaarkaitse» elamislubadele – alama astme varjupaigastaatusele, mille auseks on Itaalia, mitte rahvusvahelised seadused. 2017. aastal anti see staatus 25 protsendile asüülitaotlejaist.

Tegeliku varjupaiga sai ainult see, keda ähvardas kodumaale tagasisaatmise korral piinamine. Nüüd laiendati kaitse õigust ka inimestele, kel on kodumaal oodata ebainimlikku või alandavat kohtlemist, või kelle õigust era- ja perekonnaelule on rikutud.