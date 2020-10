Allikas: USA kõrgeim kindral läks võimaliku nakkuse tõttu isolatsiooni

Mitmed kõrged ohvitserid, kes osalesid läinud nädalal kohtumisel rannikuvalve ohvitseriga, on Pentagoni andmeil karantiini läinud. Kaitseministeerium ei nimetanud nende seas Milleyd, kuid sõjaväeallika andmeil on üsna kohane oletada, et tema on üks neist.