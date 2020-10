USA kutsus üles Kõrgõzstanis rahumeelse lahenduse leidmisele

«Palume kõigil osapooltel vägivallast hoiduda, et lahendada valimisvaidlus rahumeelsete vahenditega,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja.

«Sadõr Žaparov valiti Kõrgõzstani Vabariigi peaministri kohusetäitjaks. See otsus langetati (parlamendi) erakorralisel istungil,» vahendas parlamendi pressiteenistus, viidates hotellis aset leidnud hääletusele.

Parlamendihoone on hõivanud meeleavaldajad.

Pealinnas Biškekis algasid kokkupõrked esmaspäeval pärast parlamendivalimiste algsete tulemuste teatavakstegemist. Hulk opositsioonierakondi teatas, et ei tunnista valimistulemusi, sest need on võltsitud ja valimistel toimus arvukalt rikkumisi. Rahvas tuli tänavatele uute valimiste nõudmisega meelt avaldama.