Koduküla tunneb Pariisi kirveründaja üle suurt uhkust

Pakistanis sündinud 18-aastane Zaheer Hassan Mehmood on tunnistanud, et just tema vigastas 25. septembril Pariisis lihakirvega kaht inimest, kes viibisid satiirlehe Charlie Hebdo endise asupaiga juures. Oma tegu põhjendas ta sellega, et leht taasavaldas pilapildid prohvet Muhamedist.