Washington: Venemaa on tähtsaim küberoht

«Venemaa on tõenäoliselt riigisisese salajase mõjutamise ja väärteabe levitamise peamine subjekt,» seisis eile avaldatud ettekandes.

Dokument tõdeb: «Väline mõjutamine on suunatud USA välis- ja sisepoliitikale, rahvusvahelistele sündmustele nagu COVID-19 pandeemia, samuti demokraatlikele protsessidele ja institutsioonidele, sealhulgas 2020. aasta presidendivalimistele.»

Märgitakse, et kõnealuste riikide pingutused saavad olema suunatud valimistaristu kahjustamisele, kusjuures keskendutakse valijate isiklikule teabele, osariikide ja omavalitsuste kohalikele võrkudele ning otseselt valimisprotsessiga seotud ametnikele.

«Föderaalvalitsus, osariikide võimud, kohalikud ja piirkonnavalitsused, samuti eraettevõtted puutuvad kokku hulga küberohtudega, mis on suunatud konfidentsiaalsele teabele ligipääsuga, rahavargusega ja lunaraha maksmisele sundimisega,» lisas sisejulgeoleku ministeerium.

Ministeerium hoiatas, et Venemaal on võimalus rikkuda või halvata küberrünnakutega USA kriitiliselt tähtsaid võrgustikke ja et Vene agendid jätkavad pea kindlasti USA tööstuse ja kõikide valitsustasandite sihtimist.