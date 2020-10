Poola trahvis Gazpromi Nord Stream 2 tõttu 6,45 miljardi euroga

UOKiK hoiatas 2016. aastal, et Nord Stream 2 ohustaks valmides konkurentsi, mistõttu keelduti selle rajamisele luba andmast. Kaks aastat hiljem alustati firmade suhtes konkurentsimenetlust.

«UOKiKi president Tomasz Chrostny on määranud 29 miljardi Poola zlotise trahvi Gazpromile ja üle 234 miljoni Poola zlotise trahvi viiele ülejäänud firmale, mis võtavad osa gaasitoru ehitusest. Selle taga on loa puudumine Nord Stream 2 jaoks,» teatas konkurentsiamet.

Poola, Ukraina ja Baltimaad on gaasijuhtmele ägedalt vastu, kartes, et see suurendab Euroopa sõltuvust Vene gaasist ja suurendab seeläbi Moskva mõjuvõimu.