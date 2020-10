Tsirkon tulistati fregatilt Admiral Gorškov Valges meres teisipäeva hommikul ning see tabas edukalt oma sihtmärki.

Vene kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov ütles Putinile, et tegemist on esimese korraga, kui rakett on edukalt meresihtmärki tabanud. «Tulistamise ülesanded viidi läbi. Raketikatsetus oli edukas,» ütles ta Putinile.