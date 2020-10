Venemaa taunis Prantsusmaa ja Saksamaa süüdistusi Navalnõi osas

«Kahe ministri avaldus, mis on sisult ja toonilt täiesti vastuvõetamatu, annab märku Pariisi ja Berliini kategoorilisest soovimatusest fakte kaaluda,» ütles Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

Zahharova hinnangul on ühisavalduse näol tegemist ähvardamisega ja katsega Venemaad šantažeerida.

Euroopa riigid on korduvalt nõudnud, et Venemaa tema pinnal aset leidnud mürgitamisele valgust heidaks, kuid seni ei ole Venemaa esitanud usutavat seletust, ütlesid välisministrid ühisavalduses.

Saksamaa on seni nõudnud küll Moskvalt juhtunu uurimist, kuid ei ole läinud president Vladimir Putini valitsuse otsese süüdistamiseni.

ÜRO järelevalveorgan Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW) kinnitas teisipäeval, et Vene opositsioonijuhilt Saksamaal võetud proovid sisaldasid Novitšoki rühma kuuluvat närvimürki. OPCW järeldused kinnitavad Saksa sõjaväelabori ning Prantsuse ja Rootsi laborite analüüsi tulemusi.

Sellest tulenevalt muutus karmimaks ka Saksamaa ja Prantsusmaa hoiak. Välisministrid teatasid, et taotlevad sanktsioone isikutele, keda peetakse ametiseisundi tõttu selle kuriteo ja rahvusvaheliste normide rikkumise eest vastutavaks ning Novitšoki programmiga seotuks.

Saksa välisminister Heiko Maas ütles juba kolmapäeva päeval parlamendis, et sanktsioonid Venemaale on vältimatud, kui Moskva asjasse selgust ei too.