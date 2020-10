USA asepresidendikandidaadid Pence ja Harris pidasid televäitlust

Asepresident Pence on 61-aastane endine Indiana kuberner ja endine raadiohääl. Ta on evangeelne kristlane, kes on tuntud oma rahvaliku sarmi ja kõigutamatu lojaalsuse poolest Trumpile. 55-aastane Harris on California senaator, jamaikalasest isa ja indialasest ema tütar. Endise prokurörina on ta vaidlustanud Trumpi valikuid ameteisse määramisel ja kohtu liikmete nimetamisel.

Pence ja Harris olid laval teineteisest pleksiklaasiga eraldatud. Väheste saalikülaliste hulka ei lubatud kedagi, kel puudus näomask. Samuti olid mõlemad kandidaadid teinud viimase koroonaviiruse testi teisipäeval ja tulemused olid negatiivsed.

Debatis esitati riigi ees seisvate suurte probleemide kohta teravalt vastanduvaid seisukohti, kuid väitlus kulges siiski rahumeelses ja asjalikus laadis ning oli tunduvalt paremini ettevalmistatud ja korraldatud, kui presidendikandidaatide esimene väitlus.

Debatt algas koroonaviiruse pandeemia teemadel ja Harris alustas koheselt praeguse administratsiooni süüdistamisega, et see vähendas algusest peale ohtu avalikkuse ees.

«See on kõige suurem läbikukkumine meie riigi ajaloos,» väitis senaator.

Pence vastas, et tema hinnangul reageeriti pandeemiale koheselt, kui Ühendriikides oli nakatunuid veel vaid käputäis ja sellega päästeti kümnete tuhandete ameeriklaste elu.

«Ma tahan, et Ameerika inimesed teaksid, et juba esimesest päevast alates on president Donald Trump seadnud esikohale ameeriklaste tervise,» ütles Pence ja tõi näitena välja 31. jaanuaril kehtestatud reisikeelu Hiinale, mis jõustati vaid kuu aega pärast juhtumite esmakordset ilmnemist Wuhanis ja mida demokraadid teravalt kritiseerisid nimetades seda muu hulgas rassistlikuks.

Harris tõi välja, et Ühendriikides on pandeemia algusest surnud enam kui 210 000 ja nakatunud 7,5 miljonit inimest, mis on kõige kõrgemad näitajad maailmas.

Pence taunis omakorda Harrise väljaütlemisi, mis seavad kahtluse alla president Trumpi ametiajal loodud vaktsiini usaldusväärsuse.

«See, et te õõnestate jätkuvalt üldsuse usaldust vaktsiini vastu on ülekohtune ja vastutustundetu,» märkis Pence. Asepresident lubas samas, et ameeriklastel on veel enne aasta lõppu kasutada kümneid miljoneid vaktsiiniannuseid.

Harris vastas, et võtab vaktsiini, kui eksperdid ja arstid seda soovitavad.

«Kui seda soovitab näiteks (USA juhtiv nakkushaiguste ekspert) Anthony Fauci. Aga kui Donald Trump kutsub mind üles vaktsiini võtma, siis ma ei võta seda,» sõnas Harris.

«Ärge tehke poliitikat inimeludega,» manitses Pence seepeale.

Jutuks tuli viirusega seoses järgnevalt ka presidendikandidaatide kõrge vanus, sest parajasti koroonaviirusega võitlev Trump on 74-aastane ja Biden on 77-aastane. Nii eakate võistlejate vastasseis USA presidendivalimistel on erakordne. Mõlemad asepresidendikandidaadid kinnitasid, et peakandidaadid on igati heas vormis ametiasjadega toimetulemiseks.

Väitlus jätkus tervishoiu teemadel, kus mõlemad nimetasid vastaspoole sellealaseid kavasid ja kavatsusi täielikuks läbikukkumiseks. Jutuks tuli muu hulgas ka ekspresident Barack Obama tervishoiuprogramm Obamacare, mille Pence liigitas katastroofiks. Harris tõi välja inimesed, kes Trumpi administratsiooni tervishoiupoliitika tõttu abita jäävad.