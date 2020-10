Leedu ringhääling: Hiina firma kogus Leedu ühiskonnategelaste andmeid

Lekkinud andmebaas, millele ajakirjanikud ligipääsu said, sisaldab kahte ja poolt miljonit inimest, kelle hulgas on vähemalt 500 leedulast. Seal on endiste ja praeguste poliitikute, diplomaatide, riigiametnike, kohtunike, politseijuhtide, ajakirjanike, ettevõtjate, kultuuritegelaste ja katoliku kiriku esindajate nimed ning isikuandmed.