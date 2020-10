Itaallannasid šokeerib surnud loodete hauaristidele ema nime panek

36-aastane Francesca rääkis The Guardianile, et minestas peaaegu, kui nägi oma sündimata tütre hauaplatsi, mis kandis naise enda nime. Francesca katkestas oma raseduse kuuendal kuul, kui arstid ütlesid talle, et loode on väärarenguga ning ilmselt ei ela raseduse lõpuni. Tal kulus kümme päeva, et veenda haiglat rasedust 2019. aasta septembris katkestama.

«Ma küsisin korduvalt haiglalt, mis lootest sai, ning nad panid mind uskuma, et see visati ära,» jutustas naine. «Nii et kus see oli kolm kuud? Ning siis matta see risti sümboliga, mida ma ei tunnista, ning minu nimega sellel – see tundus nagu karistus.»