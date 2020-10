Viimastel kuudel on koroonanakkuste koguarv Ukrainas kahekordistunud ning meditsiinisüsteemi suutlikkus on ammendunud – mõnel pool riigis pole isegi nii palju arste, et nad jõuaks kõiki haiglasse toodud patsiente läbi vaadata. Samal ajal hoiatas Saksamaa täna, et koroonaviirusega nakatumine on teinud muretekitava hüppe ning ööpäevane uute haigusjuhtumite arv kerkis esimest korda alates aprillist üle 4000.