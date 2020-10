Võimuvaakumisse langenud Kõrgõzstani liidrid on kadunud

Kuigi Džeenbekovi kantselei väidab, et president viibib Biškekis ning osaleb isiklikult kõnelustes eri poliitiliste jõududega, pole teda avalikkuses nähtud alates sellest, kui riigis puhkesid pühapäevaste parlamendivalimiste järel rahvarahutused. Opositsiooni ja vaatlejate hinnangul tagas presidendile lojaalsetele parteidel valimistel edu ulatuslik häälte ostmine.

End siseministri kohusetäitjaks nimetanud Biškeki politseikomissar Kursan Asanovi sõnul on Džeenbekovi asukoht teadmata, kuid politsei ei otsi riigipead taga.

Senine siseminister Kaškar Junušalijev on Asanovi väitel riigist põgenenud. «Kõrgõzstani siseminister on kadunud. Ta pages nagu argpüks niipea, kui rahutused algasid,» ütles Asanov. Ta lisas, et ei tea Junušalijevi praegust asukohta.